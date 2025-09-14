مورايس مدرب الوحدة: كرة القدم 11 ضد 11.. ولوكاس فيرا مستبعد



أكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة أنه يتشرف بقيادة «العنابي» في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تحقيق طموحات وآمال جماهير النادي في البطولة القارية. ويلتقي الوحدة مع اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء غد، الإثنين، على استاد آل نهيان، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال مورايس في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأحد، للحديث عن استعدادات فريقه للقاء: سنخوض أول مباراة في البطولة على ملعبنا، ونريد أن نمنح جماهيرنا السعادة وأن نجعل أبوظبي فخورة بالفريق.

وأضاف: اتحاد جدة فريق كبير يملك توليفة من النجوم والأسماء الشهيرة في كرة القدم، لكننا أيضاً لدينا في الوحدة لاعبون على مستوى عالٍ، ونؤمن بقدراتنا، وثقتي كبيرة باللاعبين على تقديم قصارى جهدهم للخروج بنتيجة إيجابية.



وعن غياب كريم بنزيمة ونغولو كانتي عن الاتحاد، قال مورايس: كرة القدم تلعب 11 ضد 11، لذا التفكير في غياب لاعب أو اثنين قد يصنعان الفارق ليس بالأمر الجدي، المهمة لن تكون سهلة على أي من الفريقين، نحن أيضاً نفتقد ساشا في الدفاع، وحتى مع وجود غيابات، ففي نهاية المطاف لا يوجد أعذار والفريق بمن حضر.



وتابع: عملت مع كريم بنزيمة عندما كنت في ريال مدريد، وكنت أتمنى تواجده في المباراة لألقاه مجدداً، لكن الاتحاد لديه لاعبون أمثال فابينهو وحسام عوار وبيرغوين وروجر وكلها أسماء قادرة على تعويض أي غياب.

بدوره، شدد الدولي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة على أن لاعبي فريقه يدخلون المباراة بتركيز عالٍ من دون التفكير في قوة هجوم المنافس من عدمه، مشيراً إلى أن اللاعبين ليسوا بحاجة إلى تحفيز في ظل أهمية المباراة والبطولة.



على جانب آخر، يتواصل غياب الأرجنتيني لوكاس فيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي. وخرج فيرا من قائمة الوحدة لمباراة اتحاد جدة السعودي بحسب ما أعلن خوسيه مورايس المدير الفني لـ«العنابي». ورد مورايس رداً حاسماً حول موقف فيرا من المشاركة مع الفريق في مباراة الاتحاد السعودي، قائلاً: اللاعب لن يتواجد في قائمة المباراة.



ويبدو أن لوكاس فيرا في طريقه للخروج من الوحدة في ظل عدم اقتناع المدير الفني باللاعب، ولا سيما أن الفريق يلعب بثلاثة أجانب فقط في صفوفه وهم دوسان تاديتش وعمر خريبين ومحمد رسول قرباني. يذكر أن لوكاس فيرا غاب عن الظهور مع الوحدة في المباريات الرسمية منذ بداية الموسم، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق سواء في دوري المحترفين أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما شارك اللاعب في مباراة واحدة مع فريق الرديف ضد كلباء.