لوران بلان: احترم الوحدة.. ولا يمكن التكهن بالنتيجة.. وفابينهو يسعى للانتصار



قال الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة السعودي، إن تحضيرات فريقه لمواجهة الوحدة تركزت على الجوانب الذهنية كون الفريق لعب قبل يومين مع الفتح في دوري روشن السعودي. وأضاف إنه يحترم فريق الوحدة وجمهوره، وإن الاتحاد جاهز للقتال من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.



وقلل بلان من تأثير غياب نجمي الفريق الفرنسيين كريم بنزيمة للإصابة ونغولو كانتي للإيقاف، موضحاً أن الفريق خاض مباريات عديدة من دون بنزيمة، ويملك مجموعة كبيرة من العناصر القادرة على تعويض أي غياب.

وختم: في كرة القدم لا يوجد فريق يمكن تفضيله على حساب الآخر، فالمباريات تلعب في أرض الملعب وليس خارجه، وهذا لا يمنع أن للوحدة لاعبين جيدين، وفي النهاية لا أحد يستطيع التكهن بنتيجة المباراة.

وكان الاتحاد قد فاز على الفتح 4-2، الجمعة الماضية، في الجولة الثانية بدوري روشن السعودي، وخاض الفريق مراناً وحيداً في العاصمة أبوظبي استعداداً لمواجهة الوحدة.



كما أكد البرازيلي فابينهو لاعب الاتحاد السعودي احترامه الكامل لفريق الوحدة، وأن الفريق يسعى لتحقيق انتصار مهم في بداية المشوار بدوري أبطال آسيا للنخبة. وقال فابينهو: سنخوض مواجهة مهمة أمام منافس جيد للغاية، ونأمل أن نظهر بأفضل مستوى من الجاهزية خلال اللقاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث. وأضاف: لعبت مع بعض لاعبي الوحدة في أوروبا، وتركيزي ينصب مع زملائي اللاعبين على فريقنا في الوقت الحالي في بداية مهمتنا في البطولة.



ويحل اتحاد جدة السعودي ضيفاً على الوحدة الإماراتي، في الثامنة مساء غد، الإثنين، على استاد آل نهيان، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.