الإمارات تستضيف السوبر المصري نوفمبر المقبل



تستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق، إذ من المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل. وعلم «البيان» أن البطولة ستقام بتنظيم رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم. وأفادت مصادر أن رابطة المحترفين تجري ترتيباتها حالياً مع الاتحاد المصري لكرة القدم لوضع الرتوش النهائية على استضافة البطولة، بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، وينتظر أن يتم تحديد الملاعب المستضيفة والمواعيد النهائية لاحقاً.



واستضافت الإمارات كأس السوبر المصري 8 مرات سابقة في العاصمة أبوظبي، وتلعب النسخة المقبلة بشكلها الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة، بعدما أقيمت النسختين الأخيرتين على ملعبي آل نهيان ومحمد بن زايد.

ويشارك الأهلي في البطولة باعتباره بطل الدوري، والزمالك بطلاً لكأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وبيراميدز بالبطاقة الذهبية، وهي نفس الفرق المشاركة في النسخة الماضية. وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري الأخير في أبوظبي عقب تغلبه بركلات الترجيح في النهائي على الزمالك على استاد محمد بن زايد.