المدافع البرازيلي لوسيو يتلقى العلاج بعد إصابته في حريق

ذكر تقرير إعلامي صدر مساء أمس الجمعة أن لوسيو، القائد السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لحروق نتيجة حادث منزلي.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن درجة خطورة الإصابات لاتزال غير معروفة، ولكن ذكر بيان للمستشفى أن لوسيو /47 عاما/ واع وفي حالة مستقرة.

وذكر المستشفى في بيان لموقع "تيرا" الإخباري: "المريض في حالة مستقرة وواع، ويخضع لرعاية فريق متعدد التخصصات، ويتلقى متابعة طبية متخصصة لعلاج الحروق".

لوسيو كان عنصرًا أساسيًا في المنتخب البرازيلي من عام 2000 حتى 2011، حيث شارك في 105 مباريات دولية وسجل 4 أهداف. كان جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس العالم 2002، وشارك أيضًا في نسختي 2006 و2010 من البطولة، بالإضافة إلى كأس القارات 2009.

أعلن لوسيو اعتزاله كرة القدم في يناير 2020 عن عمر يناهز 41 عامًا، بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية والبرازيلية، بالإضافة إلى تجربة في الدوري الهندي مع نادي جوا.

في أوروبا لعب لفرق باير ليفركوزن وبايرن ميونخ وإنتر ميلان ويوفنتوس.