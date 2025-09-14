البحث عن مستثمرين هاجس يؤرق إدارات «الهواة».. التعاون ومسافي يواصلان الانسحاب



انطلق موسم أندية دوري الدرجة الأولى 2025-2026، أمس السبت، وذلك بتدشين التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، بمشاركة 15 فريقاً وهي: حتا، يونايتد، غلف يونايتد، الاتفاق، سيتي من إمارة دبي، والحمرية والذيد ودبا الحصن من إمارة الشارقة، والفجيرة والعروبة من إمارة الفجيرة والإمارات والجزيرة الحمراء من رأس الخيمة ومصفوت من إمارة عجمان، ومجد من إمارة أبوظبي والعربي من إمارة أم القيوين وهي الأندية التي يتشكل منها دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق السبت المقبل.



على الرغم من ورود أخبار بشأن عودة المنسحبين إلى المنافسة من جديد وهم أندية إمارة رأس الخيمة الثلاثة، التعاون ومسافي والرمس، إلا أن ذلك لم يحدث وذلك في ما يتعلق بفريقي التعاون ومسافي اللذين واصلا الغياب عن منافسات اتحاد الكرة على مستوى الفريق الأول للعام الثاني على التوالي في وقت أعلن فيه فريق الرمس الملقب بـ«شيخ أندية الهواة» عن عودته من جديد لمسابقات اتحاد الكرة، لكن عبر دوري الدرجة الثانية مجبراً.



وكما هو معروف فإن نادي الرمس الذي انسحب موسم 2023 – 2024 من مسابقة دوري الدرجة الأولى قبل نهاية الموسم بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي ليتعرض إلى غرامة مالية من قبل اتحاد الكرة وهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية التي سينطلق 26 سبتمبر الجاري حيث يواجه الرمس فريق رويال في المباراة الافتتاحية للمسابقة، فيما واصل التعاون ومسافي الجلوس خلف الشاشات إلى حين إشعار آخر، بالتأكيد لن يكون خلال هذا الموسم الذي اعتمدت مسابقاته رسمياً وانطلق بمسابقة تمهيدي الكأس الغالية.

مستثمرون وأموال

تظل الالتزامات المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية والبحث عن مستثمرين هاجساً يؤرق إدارات أندية الدرجة الأولى ذات الإمكانات المحدودة والتي لا تجد أي دعم حكومي، لذلك تعاني كثيراً في تسيير أمورها الداخلية ولذلك يكون خيار البحث عن مستثمرين من خارج النادي خياراً وحلاً جذرياً لأزمات النادي، لذلك لجأت إدارة الرمس إلى استقطاب شركة استثمارية تتولى الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم ما حفز ذلك مجلس إدارة النادي على إعادة الحياة من جديد للفريق الأول لكرة القدم بإعادته إلى دوري الثانية بدءاً من الموسم الحالي.



أمنيات

يتمنى جمهور مسافي والتعاون أن تجد إدارة الناديين حلولاً جذرية في ما يتعلق باستقطاب مستثمرين أسوة بالجار الرمس، وكما هو معروف فإن إلغاء الفريق الأول من خارطة أي نادٍ يحوله إلى أشبه بمركز شباب وخصوصاً أن الفريق الأول يعتبر العمود الفقري لأي نادٍ وهو الذي يستقطب الجمهور وأيضاً يسهم وجود الفريق الأول في متابعته من قبل أجهزة الإعلام ومنصات التواصل المختلفة وبالتالي زيادة شعبيته وازدياد شهرته على مستوى الدوري الذي يلعب فيه.



بدوره، تمنى عبدالعزيز منقوش رئيس مجلس إدارة نادي التعاون أن تزول الأسباب التي أدت إلى غياب «أزرق رأس الخيمة» عن مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة التعاون لن يظل مكتوف الأيدي وبالتأكيد سنبحث عن مستثمرين لدعم النادي لافتاً إلى أن الأزمة المالية هي التي حرمت الفريق الأول من مواصلة الظهور في دوري الهواة.



وقال سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي إنهم عازمون على إعادة الفريق من جديد لمسابقة اتحاد الكرة لكن كما يقول المثل ليس باليد حيلة، مشيراً إلى أن نادي مسافي يمتلك قاعدة جماهيرية مقدرة ويتمنى جمهور النادي عودة «الحصان الأسود» من جديد إلى المسابقة، لافتاً إلى أن مسافي كان يمثل بعبعاً يخيف كافة الأندية التي تلعب على أرضية ملعبه، كما أشاد المحرزي في ذات التوقيت بنتائج المراحل السنية بالنادي والتي تبلي بلاء حسناً حالياً في الدوري كل حسب فئته.