النصر.. رقم جديد في نظافة الشباك لأول مرة في المحترفين



كتب النصر رقماً جديداً في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين من تطبيقه في موسم 2008-2009، بالحفاظ على نظافة شباكه لأول مرة في أول ثلاث جولات من المسابقة. وتعادل النصر مع مضيفه الجزيرة 0-0، أمس، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بالتساوي مع شباب الأهلي والعين.



ولم يسبق للنصر أن حقق «كلين شيت» في أول 3 مباريات في الدوري، وذلك بعدما نجح في الفوز في الجولة الأولى على كلباء بهدف دون رد، وبنفس النتيجة على عجمان في الجولة الثانية، قبل التعادل سلباً مع الجزيرة.

وتؤكد نتائج النصر، الذي يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم، على العمل المميز الذي يقدمه الفريق مع مدربه الصربي سلافيسا يانكوفيتش، الذي تولى مهمة قيادة الفريق الموسم الحالي.



وكان أقل عدد من الأهداف استقبلها النصر في أول ثلاث جولات في الدوري، عندما تلقت شباكه هدفاً من الظفرة في الجولة الأولى لموسم 2022-2023، وهدفاً من الجزيرة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى لموسم 2020-2021، فيما كان أكبر عدد من الأهداف يستقبله الفريق في نفس عدد المباريات، في موسم 2018-2019، عندما تلقت شباكه 10 أهداف.



من جانبه، وصف يانكوفيتش مدرب النصر نتيجة التعادل مع الجزيرة بـ «العادلة»، مؤكداً أن سعى إلى تحقيق الفوز، والعودة بنقاط المباراة الثلاث، لكن في النهاية الفريق نجح في حصد نقطة. وقال: بالتأكيد راضٍ عن النتيجة، لكن الرضا كان سيكون أكبر لو نجحنا في تحقيق الانتصار، المباراة شهدت فرصاً عدة لكلا الفريقين، ودافعنا بشكل جيد، ولعبنا على المرتدات، وأعتقد أن النصر كان الطرف الأخطر في مجمل المباراة.



وأضاف: النتيجة عادلة لكلا الفريقين، وعلينا الاستمرار في العمل الجاد، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية. وأوضح يانكوفيتش أن بعض التبديلات التي أجراها كانت اضطرارية، بعد إصابة زايد العامري ومهدي قائدي، معرباً عن آماله بألا تكون إصابة قائدي خطيرة. وأتم: لن ننظر إلى الخلف، تركيزنا يتحول إلى مباراتنا المهمة القادمة أمام شباب الأهلي».