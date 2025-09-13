يوفنتوس يهزم إنتر برباعية بعد مباراة مثيرة



حقق يوفنتوس فوزاً مثيراً 4-3 على ضيفه إنتر ميلان بعدما سجل فاسيلي أديتش هدف الفوز المذهل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود صاحب الأرض لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت. وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 14 عن طريق لويد كيلي، وتعادل إنتر بعد مرور نصف ساعة بهدف للتركي هاكان شالهان أوغلو، لكن يوفنتوس استعاد تقدمه بعد ثماني دقائق بفضل كينان يلديز.



وسجل شالهان أوغلو هدفاً آخر في الدقيقة 65 ليعادل النتيجة لإنتر مرة أخرى لكن بعد 11 دقيقة وضعت ضربة رأس من ماركوس تورام إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية الفريق الزائر في المقدمة لكن شقيقه كيفرين سجل من ضربة رأس أيضاً إثر تمريرة من ركلة حرة قبل ثماني دقائق من النهاية ليدرك التعادل 3-3 ليوفنتوس.



وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة قريبة من نهايتها بالتعادل، أطلق البديل أديتش تسديدة هائلة من مدى بعيد ليحرز هدف الفوز لصاحب الأرض. وارتفع رصيد يوفنتوس إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على نابولي وكريمونيزي وروما وكل منهم خاض مباراة أقل.