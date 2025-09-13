تجدد إصابة مهدي قائدي لاعب النصر



تعرض الإيراني مهدي قائدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للإصابة في مباراة فريقه مع الجزيرة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان اللاعب قد شارك بديلاً في المباراة ودخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 64 لكنه تعرض للإصابة مجدداً ليخرج في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.



وينتظر أن تكشف الفحوصات الطبية عن مدة غياب اللاعب الذي عاد لتوه من الإصابة التي غيبته عن المشاركة مع النصر منذ بداية الموسم، إذ كان قد شارك لدقائق قليلة في مباراة النصر والبطائح في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خلال فترة التوقف الدولي.