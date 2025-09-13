فوز دبا الحصن والعربي وحتا في افتتاحية تمهيدي الكأس الغالية



انطلقت مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة، اليوم، بإقامة 3 مواجهات مثيرة في الدور الأول، وتمكنت فرق العربي ودبا الحصن وحتا من بلوغ الدور الثاني بعد فوز العربي على ضيفه الفجيرة بنتيجة 4-2، أحرز أهداف العربي سليم محمد وأحمد السيد والفيس وتوناني في الدقائق 28، 40، 80، 90، وللفجيرة عبد الله أنور وعلي سليمان مدافع العربي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 44، 54، ليضرب العربي موعداً في دور الثمانية من تمهيدي الكأس الغالية مع فريق دبا الحصن الذي تفوق على ضيفه الجزيرة الحمراء بثنائية لارش فيليوب ولوكاس روشا في الدقيقتين 51، 90+4، وخاض الجزيرة المباراة منذ الدقيقة 32 بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب إبراهيم موسى.



وفي المباراة الثالثة حجز حتا بطاقة الصعود الثانية بعد فوزه على ضيفه سيتي بركلات الترجيح نتيجة 4-1، بعد نهاية المباراة في زمنها الأصلي دون أهداف ليلاقي الإعصار فريق الحمرية في الدور الثاني والذي أعفته القرعة من خوض مواجهات الدور الأول، وتقام غداً الأحد 4 مباريات مهمة تجمع كلاً من العروبة بضيفه الإمارات في قمة اليوم الثاني، ويستقبل يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي بيرلو فريق الاتفاق الصاعد حديثاً لدوري الأولى على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، ويستضيف مصفوت فريق مجد، والذيد يواجه غلف يونايتد.