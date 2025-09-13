مبابي يتألق في فوز ريال مدريد بعشرة لاعبين 2-1 على سوسييداد



سجل كيليان مبابي هدفاً وصنع هدفاً آخر لزميله أردا جولر ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت، ويواصل الفريق بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم أنه لعب أغلب زمن المباراة بعشرة لاعبين.



وقدم ريال مدريد بداية قوية وافتتح مبابي التسجيل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12 لكن مهمة الفريق أصبحت أصعب بشكل كبير عندما تلقى المدافع دين هويسن بطاقة حمراء مباشرة بعد نصف ساعة من اللعب بداعي عرقلة ميكل أويارزابال خلال هجمة خطيرة.



ورغم النقص العددي، ضاعف ريال مدريد تقدمه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما سجل جولر من مسافة قريبة بعد انطلاقة رائعة من مبابي على الجهة اليسرى، إذ مرر الكرة ببراعة للاعب الوسط التركي داخل منطقة الجزاء المزدحمة.



وقلص سوسييداد الفارق بهدف سجله أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد لمسة يد من داني كاربخال، لكن الضيوف صمدوا ليحققوا فوزاً صعباً يبقيهم في صدارة الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، متقدمين بفارق ثلاث نقاط أمام أتليتيك بيلباو الذي لعب مباراة أقل وسيستضيف ألافيس في وقت لاحق اليوم.



وظل سوسييداد بلا فوز وتجمد رصيده في المركز 17 عند نقطتين، ويتقدم بمركز واحد فقط عن منطقة الهبوط.