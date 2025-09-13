بديل إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على ولفرهامبتون



تمتع الوافد الجديد نيك فولتماده ببداية كالحلم مع فريقه نيوكاسل يونايتد بفضل هدفه بضربة رأس في الشوط الأول الذي أشعل حماس جماهير ملعب سانت جيمس بارك خلال الفوز 1 - 0 على ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وسجل المهاجم الألماني البالغ طوله 1.95 متر، الذي جاء ليحل محل ألكسندر إيزاك بعد انتقال المهاجم السويدي في صفقة قياسية بريطانية إلى ليفربول، هدفه في الدقيقة 29 عندما أرسل جاكوب ميرفي تمريرة عرضية من الجهة اليمين.



وتخلص فولتمايد من إيمانويل أجبادو وأرسل ضربة رأس قوية في الزاوية البعيدة من مسافة ستة أمتار.

واحتاج فريق المدرب إيدي هاو إلى أربع مباريات ليحقق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم ويخفف الضغط بعد صيف مضطرب.



وجاء هدف نيوكاسل بعد نجاحه في النجاة من هجمات مبكرة، إذ تصدى الحارس نيك بوب ببراعة لفرصتين من رودريغو غوميز والكوري الجنوبي هوانغ هي- تشان في الدقيقة الأولى قبل أن يقترب ميرفي مرتين من هز شباك الضيوف.

وظل ولفرهامبتون في ذيل ترتيب الدوري بدون نقاط، مما يجدد المخاوف في بداية الموسم بعد مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي بقيادة المدرب فيتور بيريرا.