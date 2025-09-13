الجزيرة يحرم النصر العلامة الكاملة في المهمة الأولى لبوشيتش



تعادل الجزيرة والنصر سلباً، اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في قمة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. وحرم الجزيرة ضيفه النصر من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي وحصد العلامة الكاملة، ليرفع «العميد» رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثالث بجدول الترتيب، ويصل الجزيرة إلى النقطة الرابعة.



ونجح الهولندي مارينو بوشيتش المدير الفني الجديد لفريق الجزيرة الذي تولى المهمة خلفاً للمغربي الحسين عموتة في تجنب الخسارة في أول مباراة يقود فيها الفريق عقب توليه المهمة، ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 5 أعوام، إذ كانت آخر مباراة انتهت بينهما بالتعادل 1-1 في الدوري في أكتوبر 2020.



بدا النصر أكثر خطورة على مرمى الجزيرة على الرغم من استحواذ أصحاب الأرض على الكرة أغلب فترات اللقاء، إذ اعتمد النصر على التحولات الهجومية السريعة من الخلف للأمام، ورغم قلة محاولاته في الشوط الأول لكنها شكلت خطورة على مرمى الجزيرة. وحرمت العارضة لوكا ميليفويفيتش من هدف التقدم للنصر في الدقيقة 26، تبعتها تسديدة من كيفن أغوديلو مرت بعيدة فوق المرمى في الدقيقة 35.



وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول انتفاضة للجزيرة بعد محاولة من فينسيوس ميلو بعدما تلقى تمريرة متقنة من محمد النني لكنه أطاح بها فوق العارضة في الدقيقة 45، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ضاعت فرصة مزدوجة لأصحاب الأرض عن طريق كوليبالي وكوفي دانييل، حيث استبسل دفاع النصر في الذود عن مرمى الحارس أحمد شامبيه.



جاء الشوط الثاني أقل من سابقه فنياً، وقلت الفرص الحقيقية على المرميين، إذ اقتصرت المحاولات من كلا الجانبين على التسديدات من خارج المنطقة، وانحصر اللعب في منطقة الوسط، وعجز هجوم الفريقين عن هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وحصول كل فريق على نقطة.