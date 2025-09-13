إنريكي يركز على سلامة ديمبلي ودوي



أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على أهمية سلامة الثنائي عثمان ديمبلي وديزيري دوي بعد إصابتهما مع منتخب فرنسا لكرة القدم،

واضطر الثنائي للخروج من مباراة فرنسا التي فازت فيها 2 - 0 على أوكرانيا بتصفيات كأس العالم، حيث سيخضع ديمبلي لعلاج تأهيلي لمدة 6 أسابيع، بعد الإصابة في أوتار الركبة، بينما سيحتاج دوي لشهر تقريباً من أجل التعافي من إصابة في ربلة الساق.



وعقب هذه الأخبار، وقبل فترة حافلة بالمباريات لباريس سان جيرمان، وجه النادي الفرنسي رسالة إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم الأسبوع الماضي، يطالبه فيها باعتماد بروتوكولات طبية جديدة.

وبسؤاله عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي قبيل مباراة الفريق ضد لانس، قال إنريكي: «لا يوجد ما يمكنني قوله، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، فلن يحسن ذلك من صحة اللاعبين المصابين».

وأضاف: «كمدرب وجهاز فني والطاقم الطبي أهم شيء بالنسبة لنا هو صحة اللاعبين هذا ما نركز عليه، وليس لدي ما أضيفه».



وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بالطبع أشعر بالقلق على كل لاعب مصاب، أفعل ذلك في كل مرحلة من الموسم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم».

وأضاف قائلاً: «نحن فقط نركز على صحة اللاعبين وتحسين لياقتهم البدنية، لأن هذا هو أهم شيء بالنسبة لي وللنادي».