بعثة اتحاد جدة السعودي تصل إلى أبوظبي غداً



تصل إلى العاصمة أبوظبي، ظهر غد الأحد، بعثة فريق اتحاد جدة السعودي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستضيف الوحدة، نظيره اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء الاثنين المقبل، على استاد آل نهيان، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويخوض اتحاد جدة مراناً وحيداً على استاد آل نهيان في نفس توقيت المباراة، بعد الحصول على قسط من الراحة عقب الوصول إلى مقر الإقامة بأبوظبي. ويعقد المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة، في الساعة 7:15 مساء غد، يليه في الساعة 7:45 المؤتمر الخاص بالفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد.

وكان الاتحاد قد فاز، الجمعة، على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويخوض الاتحاد غمار دوري أبطال آسيا للنخبة بعد حصوله على الدوري والكأس في السعودية الموسم الماضي، ويستعد للظهور الـ 13 في البطولة، وسبق له التتويج مرتين باللقب عامي 2004 و2005.