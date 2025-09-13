خليل إبراهيم: الظفرة فريق مفاجآت

م

أكد خليل إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة أن فريقه حقق ثلاث نقاط مهمة وثمينة أمام دبا، وأن الفوز يؤكد أن الفريق عازم على تغيير قاعدة الصاعد هابط في كل موسم. وقال خليل إبراهيم عقب الفوز: الظفرة فريق مفاجآت ونريد أن ننهي مسألة الصاعد هابط المتكررة في كل موسم وأن يضمن الفريق البقاء في دوري المحترفين في وقت مبكر.



وأضاف قائد الفريق: قدمنا أداء جيداً على مدار الشوطين وبخاصة الشوط الأول الذي سنحت خلاله العديد من الفرص لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمتها إلى أهداف، واستطعنا في الشوط الثاني تهديد مرمى المنافس وخطف هدف الفوز ونقاط المباراة.



وكان الظفرة قد فاز على ملعبه في استاد حمدان بن زايد بهدفين مقابل هدف على حساب دبا ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة جمعت العائدين إلى دوري الأضواء، ونجح الظفرة في حصد 6 نقاط في أول ثلاث جولات من الدوري وضعته في المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد انتصاره الثاني على التوالي، إذ حقق الفوز على الوصل 3-1 في الجولة الثانية، قبل الفوز المستحق على دبا، علماً بأنه خسر أولى مبارياته أمام شباب الأهلي.