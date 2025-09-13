بيتروفيتش: لا أدافع وألعب كرة هجومية مع الظفرة



أكد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، أنه يفضل لعب الكرة الهجومية، لكن في الوقت نفسه صعوبة المواجهات والمنافسين تفرض عليه وضع خطة متوازنة، معرباً عن فخره بأداء لاعبيه في مواجهة دبا، والفوز الثمين الذي حققه الفريق في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.



وقال بيتروفيتش: نجحنا في حصد ست نقاط خلال ثلاث مباريات، وهو أمر ليس بالسهل على الإطلاق، فخور بأداء اللاعبين في المباراة، لكني لست سعيداً بالهدف الذي استقبله مرمانا قبل نهاية الشوط الأول. وأضاف: أنا لست بذلك المدرب الذي يدافع، أريد لعب كرة هجومية، لكن مطالبين في الوقت نفسه بوضع خطط متوازنة لتأمين الدفاع، سنواصل العمل بنفس الجدية والاجتهاد خلال الفترة المقبلة، من أجل حصد المزيد من النتائج الإيجابية.



من جانبه، اعترف البرتغالي برونو بيريرا مدرب دبا، بأن فريقه لم يظهر الأداء القوي في المباريات الثلاث التي خاضها في دوري المحترفين منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن الفريق لم يكن محظوظاً في أحيان كثيرة، رغم أنه قدم أداء متكافئاً في مواجهة الظفرة.



ووصف بيريرا هدف المغربي محمد الخلوي لاعب الظفرة في مرمى فريقه، بأنه واحد من أجمل الأهداف منذ بداية الموسم، مؤكداً أن الفريق عانى من التراجع البدني، في ظل عودة عدد من اللاعبين الدوليين، إضافة إلى أن البعض الآخر ليس في أفضل مستوى من الجاهزية.