أرسنال يعود لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي



عاد فريق أرسنال لطريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على نوتنغهام فورست 3 - 0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله مارتن زوبيميندي في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني سجل أرسنال الهدف الثاني عن طريق فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 46، وأضاف زوبيميندي الهدف الثاني له والثالث لأرسنال في الدقيقة 79.



ورفع أرسنال رصيده إلى تسع نقاط واعتلى صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام ليفربول، الذي يواجه بيرنلي غداً الأحد.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام فورست عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.



وبات هذا الفوز هو الأول لأرسنال بعد خسارته بهدف نظيف أمام ليفربول في الجولة الماضية، وهو الفوز الثالث للفريق في الدوري هذا الموسم.



وأصبحت هذه الخسارة هي الأولى لنوتنغهام فورست، تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو الذي تولى تدريب الفريق خلفاً لنونو إسبيريتو سانتو، وهي الخسارة الثانية للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.