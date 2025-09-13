بيراميدز و أوكلاند سيتي.. العين على جدة



يبحث فريق بيراميدز المصري عن بداية موفقة في مشواره ببطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم حين يستضيف غداً الأحد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من المسابقة.

وتقام المواجهة باستاد الدفاع الجوي بالعاصمة القاهرة، ويلعب بيراميدز لأول مرة في تلك البطولة بعد أن دون اسمه للمرة الأولى في سجلات إفريقيا بالتتويج بلقب دوري الأبطال على حساب صن داونز بينما يخوض أوكلاند سيتي تلك المواجهة باعتباره بطلاً لأوقيانوسيا.



ويلتقي الفائز من الفريقين مع الأهلي السعودي في ملعب الأخير في جدة يوم 23 سبتمبر الجاري بالدور ربع النهائي من البطولة لينافس على لقب القارات الثلاث «إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ» الذي كان الأهلي المصري أول فريق يتوج به العام الماضي على حساب العين الإماراتي.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن طاقم حكام بقيادة الحكم الأردني أدهم المخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي، وعلى تقنية الفيديو الطاقم الإماراتي، محمد عبيد خادم، ويعاونه مواطنه عيسى خليفة، ويراقب أداء الحكام القطري جاسم الهليل.

ووصلت بعثة أوكلاند سيتي إلى القاهرة بعد ظهر أمس الجمعة وخاض الفريق النيوزيلندي تدريباً خفيفاً بينما يختتم تدريباته في ملعب المباراة اليوم السبت.



وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أنه طبقاً للائحة البطولة وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.



وحرص فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش على شحن لاعبيه نفسياً لتحقيق الفوز والتأهل معتبراً أن أي انتصار في هذه البطولة سيكون إنجازاً بلا شك وخاصة أنها المشاركة الأولى لهم، ويعاني الفريق السماوي من غياب أحمد سامي ومحمود مرعي ومصطفى فتحي للإصابة فيما يستعيد بيراميدز جهود رمضان صبحي وعبدالرحمن جودة وطارق علاء.

ويعول يورتشيتش كثيراً على دوافع لاعبيه وخبراتهم الكبيرة في حسم تلك المباراة والفوز بها، وحذر المدرب الكرواتي لاعبيه من الحديث عن ضعف المنافس، مؤكداً لهم أن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد.



على الجانب الآخر يسعى أوكلاند سيتي لتحقيق إنجاز كبير بعبور هذا الدور والتأهل لمواجهة أهلي جدة السعودي، وقال ماريو إيليتش قائد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي لدى وصوله إلى مصر في تصريحات إعلامية إنهم يعرفون قوة بيراميدز رغم حداثة عهده وإنهم يسعون بكل قوة لتحقيق الفوز.