«الأسلوب البسيط» يمنح ليفركوزن أول انتصار في الدوري الألماني



قال كاسبر هيولماند، المدير الفني الجديد لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن فوز فريقه على آينتراخت فرانكفورت 3 - 1 جاء نتيجة للاعتماد على الأسلوب البسيط، وهو الأساس الذي يهدف للبناء عليه في المهام المقبلة.



وجرى تعيين هيولماند، مدرب المنتخب الدنماركي السابق، يوم الاثنين، وبدأ مهام عمله يوم الأربعاء، وقاد الفريق في أولى مبارياته أمس الجمعة، وذلك بعد أن تولى تدريب الفريق خلفاً لإريك تن هاج، الذي انتهت فترته بعد شهرين فقط بسبب النتائج السلبية.



وقال هيولماند: «بالنسبة للاعب، من المهم أن يشعر بالحرية في لعب ما يراه. لا يمكنك الركض وأنت متكبر وتفكر فيما يريده منك المدرب». وأضاف: «كن نفسك، وعبر عن نفسك، هذا ما أريد أن أراه. نتعلم مع مرور الوقت، من مباراة إلى أخرى، ومن تدريب إلى آخر».



وحقق ليفركوزن، بطل 2024 ووصيف 2025، أول فوز في الدوري هذا الموسم بفضل ركلتين حرتين من أليخاندرو جريمالدو وركلة جزاء لباتريك شيك.

وجاء هذا الفوز بعد خسارة أمام هوفنهايم وتعادل مع فيردر بريمن، الذي لعب بعشرة لاعبين.



وقال هيولماند: «الفضل في الفوز يعود للاعبين. قدموا أداءً رائعاً بعد بداية صعبة جداً للموسم». المباراة التالية لهيولماند ستشهد عودته لبلاده، حيث سيقود ليفركوزن في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن يوم الخميس المقبل، ثم رحلة أخرى في الدوري الألماني إلى بوروسيا مونشنجلادباخ بعد ثلاثة أيام، للفريق الجديد الذي فقد نجوماً مثل فلوريان فيرتز، وجرانيت تشاكا، وجوناثان تاه.



وقال: «ليس لدي وقت طويل لكن لدي لاعبين أذكياء جداً. هيكل يعرفونه من قبل. هيكل بسيط، ثم نعمل انطلاقاً منه. التفوق سيأتي، فهو ينبع من هيكل بسيط».

ولم يكن هيولماند سعيداً بالبطاقات الحمراء ولكنه كان سعيداً بسلوك اللاعبين بشكل عام.

وقال: «كان ذلك تجسيداً قوياً جداً لشخصية فريقنا، وطاقة رائعة من اللاعبين. لدينا الكثير لنطوره، لكنها بداية جيدة».



وقال شيك: «هذا الفوز يساعدنا كثيراً»، وسيهدف هولماند إلى منح اللاعبين «هدوءاً أكبر عند التعامل مع الكرة» خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.



وقاد هيولماند المنتخب الدنماركي للوصول للدور قبل النهائي في يورو 2020 واستقال من منصبه بعد بطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام الماضي في ألمانيا بعد الخسارة في دور الـ 16 أمام المنتخب الألماني.

وكان هيولماند حصل على منصب استشاري في الدنمارك قبل العودة للدوري الألماني، الذي درب فيه فريق ماينز في موسم 2014 - 2015.

وقال هيولماند: «افتقدت العمل في كرة القدم. أنا أحب الدوري الألماني حقاً. كرة القدم في ألمانيا هي من أجل الجماهير، وهناك شغف كبير باللعبة. أنا أعشقها».