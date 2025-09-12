مانشفيلد تاون الإنجليزي يضم لاعباً متهماً في قضية قتل



تعاقد نادي مانشفيلد تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، مع المهاجم لوكاس أكينز، لينضم لقائمة الفريق هذا الموسم، على الرغم من أن اللاعب حالياً في السجن، بسبب اعتداء قاتل على شخص كان يستقل دراجة خلال شهر مارس عام 2022، لكنه قد يعود للعب في نوفمبر المقبل.



ووجد أكينز القابع في السجن والمدرج في قائمة الفريق الجديد، نفسه في موقف غير مألوف، حسبما أشارت تقارير صحفية إنجليزية من بينها صحيفة «ديلي ميل» وكذلك هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتم وضع اللاعب «36عاماً»، القابع خلف القضبان حالياً، بعدما تمت إدانته باعتداء في مارس 2022، في قائمة الفريق للموسم الحالي.



وقبل أكثر من 3 سنوات اصطدم اللاعب الدولي المنتمي إلى جرينادا، ولعب 7 مباريات دولية، بسيارته المرسيدس برجل يبلغ من العمر 33 عاماً يدعى أدريان دانيال أثناء خروجه من تقاطع طرق بعد أن فشل في التوقف عن إشارة المرور. وكان الحادث قد وقع بالقرب من هدرسفيلد شمال إنجلترا، بينما كان طفلاه البالغان من العمر 7 أشهر و7 سنوات في السيارة.