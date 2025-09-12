الوحدة الأكثر ظهوراً آسيوياً بين الثلاثي الإماراتي في «النخبة»



تستعد أندية شباب الأهلي والوحدة والشارقة الأسبوع المقبل للظهور على مسرح دوري أبطال آسيا للنخبة في مشاركة جديدة لأنديتنا في البطولة الأكبر على مستوى القارة الصفراء، تطمح خلالها لتعزيز حضورها القاري بعد فوز الشارقة بلقب دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي. وتتحول أنظار الثلاثي الإماراتي إلى البطولة الأكبر ضمن بطولات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد الانتهاء من الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ فاز شباب الأهلي على بني ياس، وتعادل الشارقة وخورفكان 2-2 بعد مواجهة مثيرة، كما حسم التعادل السلبي مواجهة الوحدة وكلباء.



وستكون الأندية الإماراتية على موعد مع ظهور جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تغيير نظام البطولة اعتباراً من الموسم الماضي، وسيكون الوحدة الفريق الأكثر ظهوراً في البطولة سواء بمسماها القديم أو الجديد من بين الثلاثي الإماراتي، فيما يأتي شباب الأهلي ثانياً، والشارقة ثالثاً. ويشارك شباب الأهلي في البطولة باعتباره بطل الثنائية الموسم الماضي، ويعود للمشاركة في دوري الأبطال «النخبة» بعد غياب منذ عام 2022، ليخوض ظهوره العاشر في البطولة، علماً بأنه شارك في دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، لكن على مسرح البطولة الأقوى يعود بعد 3 سنوات منذ آخر مشاركة له.



ويستهل «الفرسان» مشواره في «النخبة» بمواجهة تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل على استاد راشد بدبي بأحلام وطموحات كبيرة رغم قوة المنافسة، علماً بأن أبرز مشاركاته كانت في عام 2015 عندما حقق المركز الثاني تحت قيادة أولاريو كوزمين، بعد خسارته في النهائي أمام غوانزهو الصيني بعد التعادل في لقاء الذهاب بدبي سلبياً، وخسارته في الإياب بهدف دون مقابل.



ويفتتح الشارقة ظهوره السادس في البطولة القارية بمواجهة الغرافة القطري، الاثنين المقبل، بملعبه بالإمارة الباسمة، حيث يشارك في النسخة الحالية بعدما أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني، وتوج بدوري أبطال آسيا 2 للمرة الأولى في تاريخه. أما الوحدة والذي يعد الأكثر من بين الثلاثي المتواجد في النسخة الحالية، فيستعد للظهور الـ 14 في تاريخه، حيث شارك في دوري أبطال آسيا 13 مرة من قبل، منها مرتان بالمسمى القديم قبل التحول إلى دوري الأبطال عام 2003، وستكون مشاركته الحالية الأولى بالمسمى الجديد «النخبة».



ويعود الوحدة للمشاركة الآسيوية بعد غياب 4 سنوات، حيث كانت آخر مشاركة له في عام 2021 عندما وصل إلى الدور ربع النهائي، لكنه خسر من النصر السعودي 1-5. ويبدأ الوحدة مشواره بلقاء من العيار الثقيل أمام اتحاد جدة السعودي على ملعب استاد آل نهيان في الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي، حيث سيكون نجوم «العنابي» على موعد مع تحد خاص وصعب في مواجهة فريق الاتحاد الذي يمتلك كتيبة من النجوم العالمية على رأسها كريم بنزيمة وبعد تعزيز صفوفه بصفقات مدوية في الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وتعد نسخة 2007 الأفضل بالنسبة للوحدة خلال مشاركاته القارية السابقة عبر تاريخه، ووصل خلالها إلى الدور نصف النهائي، لكنه خرج أمام سباهان أصفهان الإيراني بعد الخسارة ذهاباً 1-3 والتعادل في أبوظبي 0-0، وخرج الفريق من الدور ربع النهائي مرتين، الأولى عام 2004 أمام باختاكور الأوزبكي بالتعادل 1-1 والخسارة خارج أرضه 0-4، والثانية أمام النصر السعودي في عام 2021، فيما تخطى الفريق دور المجموعات في نسخة عام 2019 عندما تأهل أولاً عن مجموعته برصيد 13 نقطة وقاد الفريق حينها مدربه الحالي الهولندي هينك تين كات ولكن الفريق خرج من دور الـ 16 أمام النصر السعودي مع المدرب الإسباني مانويل خيمينيز رغم التعادل في جدة 1-1 إلا أنه خسر في مباراة العودة على ملعبه 2-3.



ويتأهل أفضل ثمانية أندية في كل منطقة من الشرق والغرب إلى دور الـ16 المقرر إقامته خلال الفترة بين 2 و11 مارس 2026، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع من مرحلة واحدة في السعودية بين 17 و25 أبريل 2026. وتوج الأهلي السعودي بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا «النخبة» بفوزه في النهائي قبل أكثر من أربعة أشهر 2-0 على كاواساكي الياباني.