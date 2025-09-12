ميلوش: الكرة عاندت الشارقة.. وخورفكان يفرض شخصيته أمام الكبار



أكد الصربي ميلوش، مدرب فريق الشارقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء فريقه مع خورفكان والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، أن المباراة كانت مثيرة وحماسية، وأن لاعبي فريقه أدوا شوط المباراة الأول بشكل جيد، لكن الكرة رفضت مغازلة الشباك وعاندت الفريق، لينجح فريق خورفكان في إنهاء الشوط الأول متقدماً على الشارقة بهدف، ومما زاد الأمور صعوبة هو الهدف الثاني الذي أُحرز مع انطلاقة الشوط الثاني، لكن عزيمة لاعبي الشارقة لم تلن وتمكن من تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول وإهدار عدد ليس بالقليل من الفرص، إلى جانب سوء الحظ الذي لازم اللاعبين خصوصاً فرصة إيغور كورونادو، التي صدتها عارضة خورفكان، لافتاً إلى أن النتيجة لا تعكس صورة المباراة، وفريقه كان الأفضل طوال زمن اللقاء.



وتابع: «هناك نقاط إيجابية يجب الاستفادة منها هي عزم اللاعبين على العودة خلال المباراة بعد التأخر بهدفين حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليعود الشارقة ويدرك التعادل»، مشيراً إلى أن فريقه جاء لنيل العلامة الكاملة، ولكن ذلك لم يحدث واعتقد أن النقطة بالتأكيد أفضل من الخسارة، ويمكن تحسين الأمور في المباراة القادمة.



بدوره قال خوان فورنوس، مساعد مدرب خورفكان، إن فريقه فرض شخصيته أمام الشارقة، الذي عانى كثيراً طوال زمن اللقاء، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداء جيداً طوال الوقت؛ «كنا متفوقين على الفريق الضيف في النتيجة حتى الأنفاس الأخيرة من المواجهة لكن في نهاية الأمر خسرنا نقطتين في الوقت القاتل، وفي اعتقادي أن مثل هذه الأمور تحدث خصوصاً أننا نلعب ضد الشارقة، ولاحت لدينا فرص عديدة كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لمصلحتنا، والفريق سيحاول تعويض الجمهور في المواجهات القادمة».