مواريس: المنذري حرم الوحدة من الفوز.. ورازوفيتش راضٍ عن تعادل كلباء

م

عزا البرتغالي خوسيه مواريس مدرب الوحدة، فشل فريقه في تحقيق الفوز، بعد أن تعادل سلبياً مع مضيفه كلباء، إلى الأداء الكبير والاستثنائي -على حد وصفه- الذي قدمه سلطان المنذري حارس كلباء، والذي حرم فريقه من تسجيل الأهداف وخطف النقاط الثلاث..



وأشار مواريس إلى أن فريقه قدم مباراة كبيرة وقاتل بقوة حتى آخر دقيقة، سعياً للفوز الذي لم يتحقق، موضحاً أن المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً أن كلباء لعب بشكل رائع، في المقابل حاول لاعبونا بكل الطرق من أجل الفوز، ولكنهم واجهوا فريقاً يدافع بصورة جيدة، وكان من الصعب الاعتماد على التحولات بسبب الأسلوب الدفاعي الذي لعب به المنافس، وكان لا بد من المخاطرة بالتقدم للأمام للهجوم، الأمر الذي منح كلباء الفرصة لشن هجمات عكسية خطرة كادت تكلفنا المباراة.



بدوره، أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء، أن نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة تعد منصفة وعادله للفريقين عطفاً على الأداء المتكافئ، مشيداً بالروح العالية والجدية الكبيرة التي أدى بها لاعبو فريقه المباراة، والاستماتة والكفاح حتى الرمق الأخير من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، موضحاً أن الفريقين قدما مباراة جيدة، وصنعا فرصاً عدة بالرغم من عدم التسجيل، لافتاً إلى أن النقطة أمام فريق بحجم وقدرات الوحدة مكسب، وأشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه.