الرمادي يقود البنك الأهلي لأول فوز في الدوري المصري



حقق البنك الأهلي أول فوز له في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد أن تغلب على مضيفه بتروجت 3-0، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة للمسابقة.

وهذه هي أول مباراة للبنك الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد أيمن الرمادي والذي تولى المهمة خلال فترة التوقف الدولية خلفاً لطارق مصطفى الذي استغنى البنك عن خدماته لسوء النتائج.



ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من 6 مباريات، محتلاً المركز الثامن، بينما توقف رصيد بتروجيت عند 9 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر المصري جدول المسابقة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.



تقدم البنك الأهلي بهدف في الدقيقة 56 أحرزه مصطفى الزناري، مستغلاً تمريرة عرضية أرسلها إسحاق يعقوب من جهة اليسار قابلها الزناري بضربة رأس من داخل منطقة جزاء بتروجت لتسكن الشباك.



وضاعف البنك الأهلي النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79 عن طريق أحمد أمين بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من مصطفى شلبي لم يجد أمين أي صعوبة في إيداعها شباك بتروجت.

وعزز محمود عماد تقدم البنك الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 84 من تسديدة متقنة سكنت شباك عمر صلاح حارس بتروجت.