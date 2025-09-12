الظفرة يهزم دبا بثنائية مغربية في الجولة الثالثة بـ «دورينا»



حقق الظفرة فوزاً ثميناً بهدفين مقابل هدف على حساب ضيفه دبا، اليوم الجمعة، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. ويعد الفوز هو الانتصار الثاني على التوالي للظفرة العائد إلى دوري المحترفين الموسم الحالي بعد فوزه الجولة الماضية على الوصل، ليصل إلى النقطة السادسة، فيما ظل دبا من دون أي نقطة بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم.



وجاء الفوز بتوقيع الثنائي المغربي محمد الخلوي وكريم البركاوي، إذ افتتح الخلوي التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء بهدف جميل من تسديدة صاروخية منحت أصحاب الأرض التقدم مبكراً. وأهدر كريم البركاوي فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 23، وسنحت فرصاً عدة للظفرة لم تترجم إلى أهداف.



وأدرك العراقي مهند علي التعادل لدبا في الدقيقة 26 بعدما تسلم الكرة داخل المنطقة ووضعها من تحت أقدام الحارس أمجد السيد. وكاد ميدانا بيجنا أن يخطف التقدم للضيوف قبل نهاية الشوط الأول لكن تسديدته الخطيرة مرت بجوار القائم، وقلت الفرص في الشوط الثاني من جانب الفريقين مع استمرار تفوق الظفرة على مستوى الاستحواذ.



وبدا الظفرة أكثر رغبة وإصراراً على الفوز إلى أن نجح المغربي كريم البركاوي في خطف هدف الفوز بعدما حول عرضية متقنة من مارسيلينهو برأسه في الشباك في الدقيقة 74. وألغى حكم اللقاء بطاقة حمراء كان قد أشهرها في وجه مدافع دبا، عبد الله خميس، في الدقيقة 90 بعد العودة لتقنية الفيديو.