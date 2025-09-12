الأسطورة «بيرلو» جاهز للمهمة الرسمية الأولى بملاعب الإمارات



يبدأ المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق «يونايتد اف سي» مهمته الأولى في ملاعب الإمارات بقيادته لفريقه أمام الاتفاق بطل دوري الدرجة الثانية والصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، وذلك عبر المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الأحد بملعب شباب الأهلي بالعوير في الدور التمهيدي من مسابقة كأس رئيس الدولة، ووقّع لاعب إنتر ويوفنتوس وميلان السابق البالغ 46 عاماً على عقد لمدة عامين، حيث سيشرف حتى صيف 2027 على «يونايتد إف سي»، الذي تأسس عام 2022، ويخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى.



وبات «يونايتد إف سي» رابع نادٍ سيشرف عليه لاعب خط الوسط الدولي السابق في مسيرته التدريبية بعد يوفنتوس، الذي قاده بين عامي 2020 و2021، وفاتح كاراغومروك التركي، وسمبدوريا الذي قاده في الدرجة الثانية في تجربته الأخيرة قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في أغسطس 2024.



ويتضمن سجل «مايسترو» خط الوسط السابق المعتزل في عام 2017 العديد من الألقاب، أبرزها الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا مرتين، وبلقب الدوري الإيطالي 6 مرات، إضافة إلى إحرازه مع منتخب بلاده مونديال ألمانيا 2006. ويعيد تعاقد بيرلو مع يونايتد للأذهان حقبة الأسطورة الراحل الأرجنتيني ديغو ارماندو ماردونا مع فريق الفجيرة، والذي كان الراحل قريباً من تحقيق حلم الصعود معه لدوري الأضواء والشهرة موسم 2017-2018.