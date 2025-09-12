جماهير الأهلي المصري تهاجم حسام غالي

م

أثارت تصريحات حسام غالي، نجم الأهلي المصري السابق عضو مجلس الإدارة الحالي، غضباً عارماً بين جماهير «القلعة الحمراء» على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» تجاه قائد الفريق السابق.

وكان حسام غالي أطلق تصريحات مثيرة للجدل عبر إحدى منصات «البودكاست» حول ترشحه لرئاسة الأهلي المصري، وأنه لن يدخل في «حروب غير شريفة وغير نزيهة» بحسب قوله، ما اعتبره البعض خيانة لمبادئ ومواثيق النادي، وانتقاداً غير مباشر لمحمود الخطيب، رئيس النادي الحالي ومجلس إدارته.



وقال غالي: «لدي الرغبة في أن أصبح رئيساً للنادي الأهلي في يوم من الأيام، وأن أحقق طموح الجماهير التي ترى أنني قادر على قيادة النادي في المستقبل، لكني حالياً لا أستطيع ذلك لأني لن أحمل سيفاً ودرعاً لخوض معارك شرسة»، وأضاف: «إذا توليت رئاسة النادي الأهلي يوماً ما، فأول قرار سأتخذه هو اختيار من يمتلكون شخصية الأهلي الحقيقية، ولديهم روح الانتماء وإنكار الذات والطموح والرغبة في العمل الجماعي».

وتابع: «رأيت سوء وضخامة الموقف بعد دخولي للعمل الإداري ومجلس الإدارة وتكالب البعض على المصالح الشخصية وصراعات كثيرة، أستطيع أن أحارب لكني لن أدخل في حروب غير شريفة وغير نزيهة، وبمجهودي قادر على الحصول على ما أريده».



كما أثارت تصريحات غالي حول أن الراحل صالح سليم، رئيس النادي السابق، يعد رمز الأهلي الحقيقي بوضوحه وصراحته ورجولته وأنه كان لا ينفرد بالإدارة، حفيظة الجماهير التي اعتبرت أنه انتقاد غير مباشر وفي غير محله بعدما تجاهل ذكر اسم الرئيس الحالي، محمود الخطيب.



وقارنت جماهير الأهلي المصري موقف وتصريحات حسام غالي، بمدير الكرة السابق، سيد عبدالحفيظ، وأن الأخير -ورغم خروجه من الفريق- لم يسبق له أن وجه انتقادات أو تحدث بشكل غير لائق عن النادي أو رموزه وقياداته، وطالبت بإبعاد غالي عن العمل الإداري بالنادي وعدم ترشحه لمجلس الإدارة مستقبلاً.