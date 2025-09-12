غوارديولا يحدد موعد عودة مرموش



أوضح الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن من المرجح أن يغيب ثلاثة لاعبين عن ديربي مانشستر، بعد غد الأحد.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي أن النجم الدولي المصري عمر مرموش، والفرنسي ريان شرقي سيغيبان، بالتأكيد، عن لقاء مانشستر سيتي مع ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



كما يفتقد الفريق السماوي أيضاً لخدمات جون ستونز، الذي تم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي أندورا وصربيا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة التي تقام على ملعب (الاتحاد): «تعرض عمر للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر، كما أن مشاركة جون ستونز محل شك».



وتابع: «إنها ليست مشكلة كبيرة، لكن مشاركتهم في مباراة مانشستر يونايتد محل شك، غير أن حالة باقي اللاعبين على ما يرام».

وفي متابعة لإصابة مرموش، التي تعرض لها خلال مباراة منتخب مصر ضد مضيفه بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، سئل غوارديولا عما إذا كان قد تم إبلاغه بمدى الإصابة.



وكشف مدرب مانشستر سيتي في التصريحات، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه، اليوم الجمعة: «ليس بعد، يتعين عليه الخضوع للفحوصات الأخيرة، أعتقد أنه سيكون جاهزاً خلال بضعة أسابيع، قبل فترة التوقف الدولي المقبلة».



يذكر أن مانشستر سيتي يعاني من البداية المتعثرة في الموسم الحالي، حيث يقبع في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، بفارق 6 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي توج باللقب في الموسم الماضي.



واستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على وولفرهامبتون، قبل أن يتلقى خسارتين مفاجئتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون في المرحلتين الثانية والثالثة للمسابقة العريقة على الترتيب.