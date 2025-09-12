اختفاء أحذية لاعبات مانشستر يونايتد



بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحقيقاً بعد فقدان عدد من أحذية لاعباته أثناء توجههن لخوض مباراة بالأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات خارج أرضهن أمام إس كيه بران النرويجي، أمس.



واضطر يونايتد لشراء عدد من الأحذية البديلة في النرويج قبل ساعات من المباراة التي جرت ضمن جولة الذهاب بالتصفيات، التي انتهت بهزيمة فريق المدرب مارك سكينر 0-1.

وصرح أندريه جولورد، صاحب متجر محلي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن النادي أنفق آلاف الجنيهات الإسترلينية لاستبدال الأحذية.



وقال جولورد: «نحن متجر كبير، لكنهم كانوا محظوظين للغاية لأن لدينا ما يكفي من الأحذية بالمقاس المناسب. دفعوا ما بين 200 و230 جنيهاً استرلينياً (271 دولاراً) لكل زوج، و30 جنيهاً استرلينياً لواقيات الساق».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد استقبلنا من حين لآخر لاعبات سبق أن تركن أحذيتهن، ولكن لم يحضر فريق بأكمله».



من جانبها، صرحت لاعبة خط الوسط، ليزا نالسوند، من فريق بيرغن، لقناة (تي في 2) بعد المباراة أنها طلبت من والدتها إحضار بعض الأحذية لها إلى الملعب.

وقال متحدث باسم مانشستر يونايتد: «فقدت حقيبة تحتوي على أحذية بعض لاعباتنا أثناء الرحلة إلى بيرجن. نحقق في كيفية حدوث ذلك. في هذه الأثناء، لقد وفرنا أحذية جديدة لجميع اللاعبات المتضررات».