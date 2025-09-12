موكوكو يعيش معاناة مستمرة مع «شائعة العمر»



قال نجم كرة القدم يوسوفا موكوكو إنه عانى بشدة بسبب الشكوك حول عمره خلال مسيرته الرياضية. وترددت تقارير مختلفة تفيد بأن موكوكو، (20 عاماً)، أكبر سناً مما هو معلن رسمياً.

وبدأ الأمر عندما تصدر موكوكو عناوين الصحف بتسجيله الكثير من الأهداف في فرق الأكاديمية، واستمر في ذلك بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة مع بوروسيا دورتموند الألماني، وبعد ذلك بعامين مع منتخب ألمانيا.



ورحل موكوكو عن دورتموند نهائياً بعد فترة إعارة لفريق نيس الفرنسي، قبل أن يلعب الآن مع كوبنهاغن الدنماركي، وقد أفصح عن العديد من الأسرار في مقابلة مع قناة (تي في 2) الدنماركية قبل مباراة الفريق بالدوري المحلي غداً السبت أمام بروندبي. وقال اللاعب الألماني: «بكيت بالفعل، وفكرت في كيفية تجاوز هذا ومتى سيتحسن الوضع».



وأضاف موكوكو: «هناك كثيرون يقولون ببساطة (كل شيء على ما يرام) عندما يمرون بأوقات عصيبة. لكنني أريد التحدث عن ذلك بصراحة. أحياناً ينبغي عليك أن تتعلم طلب المساعدة».

وزعم فيلم وثائقي تلفزيوني العام الماضي عن كشفه أن شهادة ميلاد موكوكو تتضمن عمره الحقيقي واسم عائلته الأصلي، فيما نفى دورتموند هذه الادعاءات مرات عدة، مشيراً أيضاً إلى وثائق رسمية من السلطات الألمانية. وأعرب موكوكو عن استغرابه من أن بعض الناس «يقومون بأي شيء لجذب الانتباه. الناس يحاولون دائماً معرفة شيء عني ثم كتابة قصة عنه». واختتم موكوكو حديثه قائلاً: «في النهاية، لا يهمني. يمكنهم الاستمرار. ربما سأصنع فيلمي الوثائقي الخاص بي يوماً ما».