دوناروما.. اختبار حقيقي في الدوري الأفضل عالمياً



يتطلع جيانلويجي دوناروما لاختبار نفسه في «أفضل دوري في العالم» بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أوروبا لكرة القدم، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأمضى دوناروما يومه الأول مع مانشستر سيتي، أمس الخميس، بعد أن سافر لأداء واجبه الدولي مع منتخب إيطاليا، عقب وقت قصير من انتقاله لمانشستر سيتي، بعقد لمدة خمس سنوات.

وفي الموسم الماضي، فاز حارس المرمى الإيطالي (26 عاماً) بدوري أبطال أوروبا، كما حصد لقبه الرابع في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، لكن الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق العاصمة الفرنسية، أوضح خلال الصيف أن دوناروما لم يعد الخيار الأول في ملعب (حديقة الأمراء)، ليسارع مانشستر سيتي للتعاقد معه.



وقال دوناروما، الفائز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) «إنه فصل جديد في حياتي ومسيرتي الرياضية. اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي يشعرني بإحساس رائع، وأنا مستعد لهذا التحدي».



وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «طالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو أفضل دوري في العالم».

وأوضح: «بالنسبة لي -كوني لاعباً- أعتقد أن تحقيق النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز هو أقصى ما يمكن تحقيقه في مسيرة أي فرد، ولذلك أنا سعيد للغاية بوجودي هنا».

وشدد دوناروما بالقول: «أنا مستعد للعب في هذا النادي، الذي بذل جهوداً كبيرة للتعاقد معي، وآمل أن أتمكن من رد هذه الثقة».



وربما يخوض دوناروما مباراته الأولى مع الفريق السماوي خلال لقاء الديربي، حيث يلعب مانشستر سيتي مع ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد على ملعب (الاتحاد)، بعد غدٍ الأحد.

وقضى الحارس الدولي، أمس الخميس، وهو يحاول التأقلم مع فريقه الجديد، حيث التقى بزملائه الجدد وألقى نظرة فاحصة على مرافق النادي.



وتحدث دوناروما عن مانشستر سيتي: «إنه نادٍ طالما أبهرني، وقد تابعته بشغف. أرى كل شيء حولي، مثل مركز التدريب والملعب، إنه رائع. لا يمكنك تحديد قيمة النادي إلا بعد أن تراها بعينيك».

وأكد دوناروما: «أنا فخور بوجودي هنا وسعيد بالاختيار الذي اتخذته، وآمل أن أصنع التاريخ هنا وأفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب، هذا هو هدفي».



ويسعى مانشستر سيتي إلى العودة لسباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد الموسم الباهت الذي قدمه في الموسم الماضي، الذي شهد فشل الفريق في الفوز بالبطولة التي حصل عليها في المواسم الأربعة السابقة، إذ اكتفى بالحصول على المركز الثالث.



ولم يقدم مانشستر سيتي الأداء المنتظر في بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث عشر حالياً برصيد 3 نقاط، عقب فوزه على وولفرهامبتون وخسارته أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون في المراحل الثلاث الأولى.