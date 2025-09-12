فان دير فارت: خسارة هامبورغ أمام بايرن بخمسة أهداف ستكون نتيجة جيدة



لا يتوقع رافاييل فان دير فارت، نجم هامبورغ السابق، الكثير من فريقه في لقائه ضد مضيفه بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، غداً السبت.

وقال النجم الهولندي المعتزل في مقابلة مع بوابة «ران» الإخبارية، اليوم الجمعة: «أمام هامبورغ اختبار صعب. برأيي، أي نتيجة أقل من خمسة أهداف في مرماه ستكون جيدة».

ويشارك هامبورغ في الدوري الألماني لأول مرة منذ عام 2018، بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية، حيث بدأ الموسم الحالي بالتعادل دون أهداف مع بوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يخسر 0 - 2 في الديربي أمام سانت باولي.



وفي غضون ذلك، استهل بايرن (حامل اللقب)، الموسم الحالي بفوز ساحق 6 - 0 صفر على ضيفه لايبزغ، قبل أن يحقق فوزاً صعباً ومثيراً 3 - 2 على مضيفه أوغسبورغ.

وأضاف فان دي فارت: «كانت أول مباراة في الدوري الألماني بعد الصعود جيدة. ورغم ذلك، جاء أداء هامبورغ ضد سانت باولي على مستوى دوري الدرجة الثانية».



وتابع: «تختلف كل مباراة عن الأخرى بالطبع، ويواجه كل فريق صعوبات أمام بايرن. لكن من غير المشجع أن تضيع فرصة الفوز على أرضك ضد سانت باولي، ثم تضطر الآن للذهاب إلى ميونيخ».



وتعرض هامبورغ لخسائر فادحة أمام بايرن خلال تاريخه الحديث، ففي آخر لقاء جمعهما عام 2018، تلقى هزيمة ثقيلة 0 - 6، بينما حقق الفريق البافاري فوزاً ساحقاً عليه في العام الذي سبقه بنتيجة 8 - 0، وفي عام 2013، لم يرحم بايرن ميونخ هامبورغ، بعدما حقق انتصاراً كاسحاً عليه بنتيجة 9 - 2.



وقال فان دير فارت، الذي لعب في هامبورغ بين عامي 2005 و2012: إن الفريق بحاجة إلى الاستمتاع بوقته وتعلم كيفية «تجنب الهزيمة» أمام بايرن.