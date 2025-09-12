مدرب ويستهام: لست نادماً على بيع محمد قدوس لتوتنهام



أكد غراهام بوتر، المدير الفني لفريق ويستهام يونايتد، أنه لم يندم على بيع الغاني محمد قدوس لفريق توتنهام هوتسبير، جاره اللدود ومنافسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح قدوس بالفعل لاعباً محبوباً لدى جماهير توتنهام بعد انتقاله للفريق اللندني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 55 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار).



ورغم ذلك قال بوتر: «أحياناً يُشير اللاعبون إلى أن الوقت قد حان لتحدٍ جديد، ونحن الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى لاعبين ملتزمين تماماً مع ويستهام، ويرغبون في البقاء هنا».

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «بعد ذلك بمجرد أن يصبح هذا هو الوضع يتعين علينا السعي للحصول على أفضل صفقة ممكنة، وأفضل وضع مالي للنادي، ونأمل أن نطور الفريق ونحسنه».



وأوضح: «سمح لنا الاستغناء عن قدوس بالتعاقد مع بعض اللاعبين أيضاً، لذا فهو جزء من عالم كرة القدم، وجزء من صناعة اللعبة». وتابع بالقول: «بمجرد أن يشعر اللاعب بأن الوقت قد حان للرحيل من الأفضل لجميع الأطراف إيجاد أفضل صفقة، ثم المضي قدماً كوننا نادياً». ويستعد قدوس للعودة إلى ملعب ويستهام، حينما يحل فريق توتنهام ضيفاً على جاره غداً السبت في ديربي لندني، يتوقع أن يكون مثيراً.