أرقام خيالية.. 1.5 مليون طلب لتذاكر مونديال 2026 في يوم واحد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن أكثر من 1.5 مليون مشجع سجلوا طلباتهم خلال الـ24 ساعة الأولى من أجل الحصول على تذاكر نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت الطلبات من 210 دول، وكان العدد الأكبر من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تشترك في استضافة النسخة المقبلة من المونديال على ملاعبها، تليها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل.

وأضاف فيفا أن إنجلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا تصدرت قائمة الدول الأوروبية التي سجل مشجعوها طلبات الحصول على تذاكر.

وقال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مونديال 2026: "يعتبر هذا العدد الكبير من الطلبات المقدمة دليلا على الحماس الهائل الذي أثاره مونديال 2026 في جميع أنحاء العالم، ومدى التوقع في أن يصبح نقطة تحول في تاريخ كرة القدم".

وفي هذه المرحلة الأولى، يمكن للجماهير التسجيل فقط باستخدام بطاقة فيزا، الراعي الرسمي لفيفا، والذي يملك الحقوق الحصرية لهذه المرحلة، علما بأن التسجيل سيظل مفتوحا حتى يوم الجمعة 19 سبتمبر.

وسوف يتلقى من يقع عليهم الاختيار عبر قرعة عشوائية رسائل بريد إلكتروني ابتداء من 29 سبتمبر الجاري، يتضمن تاريخ ووقت شراء التذاكر ابتداء من الأول من أكتوبر المقبل.

وكشف فيفا أنه ستتاح تذاكر فردية لجميع المباريات الـ104 في البطولة عند بدء بيع التذاكر، بالإضافة إلى تذاكر خاصة بالملاعب وتذاكر خاصة بالفرق.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الثانية من التسجيل من 27 إلى 31 أكتوبر القادم، على أن تبدأ مبيعات التذاكر خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى أوائل ديسمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة بعد إجراء قرعة مرحلة المجموعات للمونديال في واشنطن في 5 ديسمبر المقبل.