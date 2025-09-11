الشارقة يخطف التعادل من خورفكان في مباراة ضربات الجزاء



خطف الشارقة تعادلاً بطعم الفوز أمام خورفكان بنتيجة 2-2 وتقدم النسور بهدفي المغربي طارق تيسودالي (ركلة جزاء)، والبرتغالي إيلتون فيلبي في الدقيقة 39، 52، ليعود الشارقة من بعيد ويحرز هدفين أيضاً عن طريق ماركوس ميلوني، وروي مانج من ركلتي جزاء في الدقيقتين 59 و 90+9، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط ويصل إلى المركز الخامس في حين أن خورفكان حل سادساً.



وتمكن خورفكان من إنهاء الشوط الأول بهدف المغربي طارق تيسودالي، والذي أحرزه عبر ركلة جزاء ارتكبت معه من قبل دفاع الشارقة في الدقيقة 39، وعلى الرغم من أفضلية الشارقة في أغلب فترات هذا الشوط إلا أن الفريق الزائر أضاع عدداً كبيراً من الأهداف عبر عثمان كمارا، الذي انفرد بحارس خورفكان أحمد الحوسني، الذي تصدى للكرة وحافظ على شباكه في أكثر من مناسبة مؤكدة للتسجيل وفي المقابل، وجد خورفكان فرصتين فقط.



وفي الشوط الثاني سعى نسور خورفكان لتسجيل هدفٍ ثانٍ يريح جمهوره في المدرجات، وكان للفريق ما أراد عبر البرتغالي إيلتون الذي استغل خطأ فادحاً من ماجد سرور الذي فشل في تشتيت الكرة بالطريقة المطلوبة لتصل إلى إيلتون الذي سددها قوية في سقف المرمى مسجلاً هدفاً ثانياً في الدقيقة 51.



وقلص الشارقة الفارق عن طريق اللاعب ميلوني الذي استفاد من ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد لاعب خورفكان كوندي داخل المنطقة المحرمة في الدقيقة 59، ولحظة دخوله بعد مرور ساعة على بدء اللقاء أطلق إيغور كورنادو قذيفة صاروخية لم توقفها إلا عارضة مرمى حارس خورفكان أحمد الحوسني، الذي عاد وتصدى لرأسية روي ماناج مهاجم الشارقة، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة يحيى الملا ركلة جزاء ثالثة في المباراة وثانية للشارقة تصدى لها بنجاح روي ماناج، محرزاً هدف التعادل الذي انتهت عليه المباراة بنتيجة 2-2.