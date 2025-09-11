التعادل السلبي يسيطر على مواجهة كلباء والوحدة في افتتاح الجولة الثالثة لدوري المحترفين



اكتفى كلباء وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي في افتتاحية مواجهات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين التي أقيمت مساء اليوم على أرضية ملعب كلباء.

وساد الحذر مجريات شوط المباراة الأول وتعددت أخطأ اللاعبين من كل فريق مع اعتماد كلباء على الإرسال الطويل لمباغتة دفاع الوحدة، بينما وضع دفاع كلباء كابتن العنابي عمر خريبين أخطر مهاجمي الفريق تحت رقابة مشددة، كما نجح الفريق طوال دقائق شوط اللعب الأول في إفشال أي تحركات لهجوم الوحدة.



وكاد لاعب كلباء سيكو بابا أن ينهي الشوط الأول بهدف لمصلحة فريقه كلباء لكن حارس الوحدة زايد الحمادي تألق في صد أخطر كرات الشوط الذي انتهى بالتعادل السلبي.



مع انطلاقة شوط المدربين وقع مدافع كلباء محمد سبيل في المحظور وقام بعرقلة عمر خريبين داخل منطقة الجزاء ليقوم حكم اللقاء سلطان صالح باحتساب ركلة جزاء قبل أن يتم إلغاؤها بواسطة «الفار» وسط احتجاج لاعبي الوحدة، ولحظة دخوله بديلاً لساشا كاد براهيما ديارا أن يصل إلى شباك كلباء بعد أن سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس المنذري في الدقيقة 59، واقترب الفريق الزائر من هز الشباك بعد أن سدد روبين فيليب كرة قوية بيسراه ارتطمت بأسفل القائم، ورد البديل لياندرو مهاجم كلباء بعد أن وجد نفسه في مواجهة مباشرة بحارس الوحدة زايد الحمادي الذي واصل مشوار التألق وتمكن من حماية مرمى فريقه من أخطر فرص النمور، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.