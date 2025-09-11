حارس الكاميرون يضرب مشجعاً بعد خسارة بلاده في تصفيات المونديال



تورط أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، في واقعة دفع أحد المشجعين أثناء محاولته التصوير معه، وذلك عقب هزيمة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي) بهدف دون رد في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.



ولا تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة لأونانا، الذي اضطر للرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال للدوري التركي بعد موسم كارثي، أنهى خلاله مانشستر مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس عشر، الأسوأ في تاريخ النادي.



ويتحمل أونانا جزئياً مسؤولية الهدف الذي سكن شباك أسود الكاميرون، حينما شق دايلون ليفرامينتو مشواراً ماراثونياً صوب المرمى الكاميروني قبل أن يراوغ أونانا ويسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وتعرض أونانا الأخير لانتقادات بسبب بقائه على خط المرمى بدلاً من الخروج وإغلاق الزاوية.



وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جماهير الرأس الأخضر اقتحمت أرض الملعب للاحتفال الذي قربهم كثيراً من بلوغ المونديال للمرة الأولى في التاريخ، في الوقت الذي تورط فيه أونانا في واقعة مؤسفة، حيث كان يمسح وجهه عند مغادرته الملعب، واقترب مشجع منه وبدا أنه يحاول التقاط صورة معه، لكن حارس المرمى الكاميروني دفعه في وجهه.

وتحتل الكاميرون المركز الثاني في مجموعتها، بفارق أربع نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر، الذي يحتاج فقط إلى الفوز على ليبيا أو إيسواتيني ليضمن تأهله التاريخي لكأس العالم.