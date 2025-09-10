قمتان من العيار الثقيل في الجولة الثالثة لدوري المحترفين



تعود غداً الخميس عجلة دوري أدنوك للمحترفين للدوران من جديد عقب انتهاء التوقف الدولي الذي خاض خلالها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهتين وديتين أمام سوريا والبحرين.

وتقام الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على مدار 3 أيام، وتشهد مواجهات عدة مهمة أبرزها قمتي الجزيرة والنصر والوصل مع العين.



وتنطلق الجولة بثلاث مواجهات تقام، الخميس، إذ يلتقي كلباء مع الوحدة في الساعة السادسة إلا ثلث مساء، على استاد كلباء، حيث يسعى الوحدة إلى مواصلة أدائه المميز في أول جولتين، بفوز على عجمان وتعادل مع شباب الأهلي وضعته في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يطمح كلباء الذي يحتل المركز الـ 11 إلى انتصاره الثاني والتقدم في جدول الترتيب.



ويستضيف شباب الأهلي على ملعبه باستاد راشد، فريق بني ياس، عند الساعة الثامنة والربع، في مواجهة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات رغم الترشيحات التي تصب في صالح «الفرسان»، الذي يمتلك 4 نقاط في رصيده، في المقابل يتطلع بني ياس إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري وحصد أول ثلاث نقاط في رصيده، بعدما تعرض للخسارة في أول مباراتين أمام الوصل وكلباء.

وتختتم مباريات اليوم الأول للجولة بمواجهة تجمع بين خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، إذ يطمح كلا الفريقين إلى الوصول للنقطة السادسة، حيث يحتلان المركزين الخامس والسادس على الترتيب، والمباراة لن تكون سهلة على الطرفين خاصة في ظل البداية الجيدة لخورفكان، في الوقت الذي يسعى خلالها ميلوش مدرب الشارقة إلى فوز مهم قبل خوض غمار دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويقام يوم الجمعة، مباراتان، تجمع الأولى بين الظفرة ودبا في الساعة السادسة إلا ثلث على استاد حمدان بن زايد، إذ يتطلع الظفرة الذي يحتل المركز العاشر إلى انتصاره الثاني بعد الفوز المفاجئ على الوصل في الجولة الثانية، أما دبا فيطمح إلى تسجيل الفوز الأول في الدوري.



وفي المباراة الثانية يلتقي يستضيف عجمان نظيره البطائح في الثامنة والربع مساء على استاد راشد بن سعيد، ويطمح كلا الفريقين إلى الخروج بنقاط المباراة الثلاث، لاسيما عجمان الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب ويأمل حصد أول نقاط له في الموسم، بينما يمتلك البطائح 3 نقاط في رصيده بفوزه في الجولة الثانية 2-1 على حساب البطائح.



وستكون الأنظار مسلطة يوم السبت على قمتين من العيار الثقيل في ختام مباريات الجولة، حيث تجمع القمة الأولى بين الجزيرة والنصر على استاد محمد بن زايد في الساعة السادسة إلا ثلث، إذ يدخل النصر اللقاء بهدف حصد انتصاره الثالث ومواصلة العلامة الكاملة، حيث يتشارك مع العين في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأمل استمرار انطلاقته المثالية في المسابقة، بينما يدخل الجزيرة القمة بجهاز فني جديد بعد تعيين الهولندي يوسيتش خلفاً للمغربي المقال الحسين عموتة، وستكون المباراة اختباراً صعباً للجهاز الفني الجديد، خصوصاً وأن الجزيرة نجح في تجاوز خسارته المفاجئة من خورفكان في افتتاح الموسم، وحقق فوزاً خارج قواعده على الشارقة بهدف دون رد.



وتختتم مباريات الجولة بقمة جماهيرية مرتقبة تجمع بين الوصل والعين في الثامنة والربع مساء على استاد زعبيل.

وتعد المواجهة خارج التكهنات والتوقعات نظراً لرغبة كلا الفريقين في الخروج بالنقاط كاملة، ومع توقع بامتلاء المدرجات نظراً للإثارة المنتظر أن يشهدها اللقاء.



ويتطلع الوصل الذي يحتل المركز الثامن برصيد 3 نقاط إلى استغلال مؤازرة جماهيره وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب، بينما يخوض العين اللقاء بهدف الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة لمواصلة صدارة الدوري.

ورغم تفوق العين التاريخي على الوصل في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، حيث تقابلا 32 مرة، فاز العين في 20 مباراة، مقابل 5 انتصارات فقط للوصل وتعادلا في 7 مواجهات، إلا أن المواجهة المقبلة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل رغبة وقوة العناصر التي يمتلكها كل فريق.