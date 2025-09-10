حملة متصاعدة لأجل عودة نوير من الاعتزال



قال توماس كروت، وكيل أعمال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن الحارس منفتح على العودة للمنتخب الألماني.

وقال في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر روندشاو»، الثلاثاء: «إنه في أفضل حالاته ويؤدي بأقصى ما لديه. إذا كان يوليان ناغلسمان (مدرب المنتخب الألماني) يواجه مشكلة في هذا المركز، فمانويل بصحة جيدة وإذا طلب منه اللعب، فبالطبع لن يرفض مانويل».



وعند سؤاله عما إذا كان قائد بايرن الذي سيبلغ الأربعين حينها، سيظل جيداً بما يكفي للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، قال كروت: «إذا أعطيت إجابة واضحة الآن، فسأفتح صندوقاً من المشكلات».

وحرص لوثار ماتيوس وتوماس مولر، الثنائي السابق بالمنتخب الألماني، على دعم نوير أخيراً للعودة للمنتخب الألماني. وانضم أولي هونيس، اليوم الأربعاء، لهذه المجموعة.



وقال هونيس على هامش حدث استضافه رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، لتكريم فريقي بايرن رجال وسيدات بعد فوزهما بلقبي الدوري الألماني في الموسم الماضي: «في كأس العالم يجب أن يلعب أفضل اللاعبين. ومانويل هو الأفضل، لهذا السبب يجب أن يلعب، إذا كان بصحة جيدة».



واعتزل نوير اللعب الدولي بعد يورو 2024، التي أقيمت في ألمانيا، وقرر ناغلسمان أن يكون مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، هو الحارس الأساسي للمنتخب.

ولكن، يغيب تير شتيغن لفترة طويلة بعدما خضع لجراحة في الظهر مطلع يوليو، ولن يعود في الوقت المناسب للعب في التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي تستمر حتى منتصف نوفمبر.

وقال ناغلسمان إن تير شتيغن سيظل الحارس الأول إذا لعب بشكل دائم مع ناديه، ولكن ينتظر أن يصبح تير شتيغن الحارس الثالث لبرشلونة هذا الموسم.



وتقاسم أوليفر باومان وألكسندر نوبل، أخيراً، مهام حراسة مرمى المنتخب الألماني، ولكن باومان كان الخيار الأساسي في مباراتي التصفيات المؤهلة للمونديال هذا الشهر أمام سلوفاكيا وإيرلندا الشمالية.