الأهلي يسعى لعبور "البنك" نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حين يستضيف البنك الأهلي، غدا السبت بالجولة السابعة من منافسات مجموعة التتويج للمسابقة، فيما يتطلع ملاحقه المباشر بيراميدز لمواصلة المطاردة على اللقب، عندما يواجه مضيفه بتروجيت في ذات اليوم.

وتقام منافسات تلك الجولة على يومين، حيث يلتقي غدا أيضا المصري مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلعب فاركو مع حرس الحدود بعد غد الأحد، بينما يحصل الزمالك على راحة.

وتقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بشكل مختلف حيث انطلقت من دور واحد بين 18 فريقا ثم لعب اصحاب المراكز التسعة الأولى في مجموعة واحدة من دور واحد للتتويج بلقب الدوري وتحديد المتأهلين المشاركين في بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، بينما تتبارى الأندية التسعة الأخرى للنجاة من الهبوط.

وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري تأييد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها في 11 مارس الماضي أمام الزمالك، ولم يلعبها لعدم استقدام حكام أجانب، مع عدم خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم، ليشتعل الصراع علي لقب الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 44 لقبا، جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بعد خوض 6 مباريات في دور مجموعة التتويج يليه بيراميدز بـ50 نقطة ثم الزمالك بـ41 نقطة والبنك الأهلي بـ37 نقطة، ولكنه لعب خمس مباريات فقط.

ويمكن تقسيم مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري إلي ثلاثة أقسام الأولى تضم صراعا عنيفا على اللقب بين الأهلي وبيراميدز، والثاني على من يفوز بالمركزين الثالث والرابع ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة ببطولة الكونفدرالية ما بين الزمالك والبنك الأهلي والمصري، والقسم الثالث بات تواجده في النسخة المقبلة للدوري مضمونا ويلعب فقط من أجل الحصول على مركز متقدم فقط.

ويتبقى للأهلي مباراتا البنك الأهلي وفاركو بالجولة الأخيرة يوم 28 مايو الجاري من مسابقة الدوري، فيما يتبقى لبيراميدز مباراتا بتروجيت غدا ثم سيراميكا كليوباترا يوم 28 من الشهر الحالي.

ويأمل الأهلي في عبور عقبة البنك الأهلي المصري التي يراها بمثابة عنق الزجاجة نحو رحلة الحفاظ على لقبه الدوري رقم 45 في تاريخه، خاصة بعد النتائج المميزة للفريق الضيف والذي يقوده فنيا طارق مصطفي، حيث تعادل 2 / 2 مع الزمالك، وفاز على بيراميدز 4 / 2 في مفاجأة من العيار الثقيل، كما تغلب بالنتيجة ذاتها على سيراميكا كليوباترا، وتعادل 1 / 1 مع حرس الحدود.

ويميل عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى ثبات التشكيل منذ توليه المسؤولية خلفا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني الذي رحل بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، من الدور قبل النهائي.

ويعتمد النحاس على القوة الضاربة والخبرات مثل محمد الشناوي وياسر ابراهيم والثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر والسلوفيني جينيك جارديشار، فيما يفرض الغموض على موقف وسام أبوعلي لتعرضه لإصابة خفيفة في التدريبات الأخيرة.

وسيكون بيراميدز في مهمة أسهل نسبيا حين يواجه بتروجيت بحثا عن الخروج من دوامة النتائج المذبذبة بعد أن خسر آخر مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلي قبل الفوز على الزمالك، كما ان مواجهة بتروجيت ستكون البروفة الأخيرة قبل توجه الفريق لجنوب أفريقيا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه ماميلودي صن داونز.