طبيب أمراض جلدية يشكك في أسباب إيقاف ألفاريز مدافع بلباو



نفى طبيب أمراض الجلدية وخبير الشعر، وجود دواء مخصص لعلاج الصلع لدى الرجال، يحظر تناوله من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» وذلك في ضوء إيقاف يراي ألفاريز لاعب أتلتيك بلباو الإسباني لمدة عشرة أشهر من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لتورطه في تعاطي مادة محظورة. وخضع ألفاريز لاختبار الكشف عن المنشطات في الأول من مايو على هامش مباراة فريقه في الدوري الأوروبي، وكشف تحليل عينة اللاعب، الذي أجراه مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» عن وجود مادة الكانرينون، وهي مادة محظورة داخل وخارج المنافسات.



في الثاني من يونيو وافق ألفاريز على قبول عقوبة الإيقاف المؤقت بشكل طوعي اعتباراً من ذلك التاريخ، وبعد بدء الإجراءات التأديبية ضد اللاعب في 10 يونيو، أجرى مفتشو لجنة الأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تحقيقاً في الأمر، مع إحالة القضية إلى هيئة التأديب التابعة ليويفا لاتخاذ قرار.

وقررت اللجنة التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اجتماعها بتاريخ 19 أغسطس، إيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر، اعتباراً من تاريخ الإيقاف المؤقت 2 يونيو وينتهي في 2 أبريل 2026، بسبب ارتكابه انتهاكاً غير مقصود لقواعد مكافحة المنشطات.



وقال ألفاريز، في وقت سابق إن علاج تساقط الشعر، الناتج عن العلاج الكيميائي الذي تلقاه لسرطان الخصية، كان سبب النتيجة الإيجابية، لكن خبيراً متخصصاً في الأمراض الجلدية والشعر نفى إمكانية حدوث ذلك.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء عن ديفيد ساكيدا، طبيب الأمراض الجلدية وخبير الشعر، قوله: لا يوجد علاج للصلع الوراثي الذكوري محظور من قبل «وادا»، مشيراً إلى أن الشعر يتعافى تلقائياً بعد العلاج الكيميائي، ومع ذلك، قد يعاني بعض المرضى من مشاكل في الشعر، مثل ضعفه، وفي هذه الحالات، نستخدم أدويةً مخصصةً للصلع الشائع، مثل دوتاستيريد وفيناسترايد ومينوكسيديل، مؤكداً أن أياً من هذه الأدوية الثلاثة غير مُدرجة في القائمة السوداء للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



وأشار إلى أن مادة سبيرونولاكتون المحظورة من قِبل «وادا» والتي يعتقد بأنها السبب في إيقاف المدافع الإسباني لها استخداماتٌ طبيةٌ مُتعددة، من علاج أمراض القلب والكبد إلى مشاكل احتباس السوائل. وأضاف: إنها مادة مُدرة للبول وتُسبب زيادةً في إدرار البول، وهي محظورةٌ من قِبل وكالة مكافحة المنشطات، ليس لأنها تزيد من القدرة البدنية للرياضي، ولكن لأن زيادة إدرار البول تُخففه أكثر، ما قد يُؤدي إلى نتيجة سلبية خاطئة في حال تناول مادة منشطة أخرى. وأوضح: صحيح أن سبيرونولاكتون تُستخدم لعلاج تساقط الشعر، ولكن ليس لعلاج تساقط الشعر لدى الرجال أبداً»، مؤكداً أنه لا ينبغي للرجال تناول هذا الدواء إلا إذا كانوا يُعانون من مشاكل طبية أخرى، لأنه يُعيق عمل الهرمونات الذكرية.



وفقاً للوائح مكافحة المنشطات بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يجوز للاعب العودة إلى التدريب مع فريقه واستخدام مرافق النادي خلال الشهرين الأخيرين من فترة إيقافه، أي اعتباراً من 2 فبراير 2026.

وأصدر بلباو بياناً، أكد من خلاله أنه بعد انتهاء مرحلة التحقيق، فرضت الهيئة التأديبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة عشرة أشهر على يراي ألفاريز، مع الإقرار بعدم وجود أي تعمد من جانب اللاعب، معتبراً أنه ثبت أن تناول المادة المحظورة كان بسبب تناول دواء غير صحيح لمنع تساقط الشعر، دون أي نية لتعاطي المنشطات.