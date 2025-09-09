الرأس الأخضر يقترب من التأهل لمونديال 2026 بالفوز على الكاميرون



اقترب منتخب الرأس الأخضر من التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بفوز ثمين على ضيفه الكاميرون بنتيجة 1 / صفر في الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية. أحرز دايلون ليفرامينتو هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 54، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة، تقربه من حلم التأهل لأول مرة في تاريخه.



حقق منتخب الرأس الأخضر انتصاره الخامس على التوالي ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، خلفه منتخب الكاميرون برصيد 15 نقطة في المركز الثاني، بعدما تلقى خسارته الأولى في التصفيات. ويبقى منتخب ليبيا أيضاً في السباق قبل آخر جولتين من التصفيات الأفريقية، حيث يحل ثالثاً في المجموعة برصيد 14 نقطة.