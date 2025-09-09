«الأبيض» الأولمبي يتأهل إلى كأس آسيا 2026



انتزع منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بطاقة الصعود الأخيرة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تقام في السعودية يناير المقبل رغم خسارته من نظيره الإيراني 2-3، اليوم الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة، في ختام التصفيات. وتأهل «الأبيض» الأولمبي إلى كأس آسيا للمرة السادسة في تاريخه، إذ نجح في خطف بطاقة الصعود ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، حيث حل منتخبنا في وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، خلف إيران التي تأهلت في صدارة المجموعة بـ9 نقاط، وجاءت هونغ كونغ ثالثة بـ3 نقاط بفوزها 1-0 على غوام.



وانضم «الأبيض» الأولمبي إلى المنتخبات المتأهلة، إذ صعد للنهائيات عبر صدارة المجموعات الـ11 منتخبات الأردن، اليابان، فيتنام، أستراليا، قيرغيزستان، تايلاند، العراق، كوريا الجنوبية، إيران، قطر، وسوريا، وتأهلت أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني وهي، الصين وأوزبكستان ولبنان والإمارات، لينضموا إلى المملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة.



انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما تقدم أمير رضا للضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 25 مستغلاً عرضية جهة اليمين سقطت من يد الحارس حمد المقبالي. وعزز سعيد سهارخيزان النتيجة لإيران بالهدف الثاني برأسية في الدقيقة 36، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 42.



وقبل نهاية الشوط الأول، قلص مايد سعيد الكاس النتيجة لمنتخبنا الأولمبي بهدف في الدقيقة 45+4 بعد هجمة قادها جونيور نداي وسدد باتجاه المرمى ارتدت من الحارس أمام الكاس الذي وضعها جميلة في الشباك.

تحسن أداء «الأبيض» الأولمبي الهجومي في شوط المباراة الثاني بعدما اعتمد الجهاز الفني على الضغط العالي على لاعبي المنافس، وكاد محمد جمعة المنصوري يسجل في الدقيقة 65 بعدما انطلق بالكرة في مواجهة المرمى لكن الحارس أبعدها لركنية. ومن مجهود فردي رائع نجح محمد جمعة المنصوري في إحراز الهدف الثاني بعد أن نجح في إجبار المدافع على الخطأ واقتنص الكرة ووضعها في المرمى في الدقيقة 72.