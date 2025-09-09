كلباء يضم الفنزويلي ريفاس على سبيل الإعارة



أعلن نادي كلباء تعاقده مع المدافع الفنزويلي، ريني ريفاس، على سبيل الإعارة، قادماً من نادي التعاون السعودي، وسيتم قيده في فئة المقيمين، حضر توقيع العقد مع اللاعب الجديد أحمد الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء مشرف الفريق الأول، وتمنى الزعابي التوفيق للاعب الجديد، ودعم خط الدفاع بالفريق تحت قيادة المدرب الصربي فوك رازوفيت، المدير الفني.

مشيراً إلى أن فريق كلباء طوى صفحة الخروج من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين قبل أسبوع، ويستعد حالياً لمواجهة الوحدة ضمن الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين على أرضية ملعب كلباء، وتعهد لاعبو الفريق برفع شعار الفوز خلال اللقاء وتعويض جماهيرهم عن الخروج من كأس الرابطة.