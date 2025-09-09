تيبو كورتوا يدخل عالم الاستثمار



بعد بداية جيدة للموسم مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يستمتع حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بفترة توقف دولي جيدة مع منتخب بلاده.



وحقق المنتخب البلجيكي انتصارين كاسحين 6-0 على منتخبي ليشتنشتاين وكازاخستان في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، لتنتعش آماله في الصعود للمونديال، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وبالإضافة لاهتماماته الرياضية، فإنه دخل أيضاً عالم الاستثمار، وقد شرع في مشروع لافتتاح نادٍ ترفيهي، وفقاً لصحيفة (هيت بيلانج فان ليمبورج) البلجيكية.



ومن المقرر أن يعاد افتتاح نادي (فيرسوز) الشهير في هاسلت، شمال بلجيكا، بعد إغلاقه في مايو الماضي. وسيضخ المستثمر تيبو كورتوا، ، دماء جديدة في المكان بفضل موارده المالية.



ونقل موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني الفرنسي عن الصحيفة البلجيكية أن كورتوا يعتزم تجديد النادي بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة والراحة، مضيفاً أن المشروع يهدف لاستيعاب ما يصل إلى 4000 مشاهد.