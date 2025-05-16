العروبة يقبل اعتذار سردار ازمون لاعب الفرسان

قبلت إدارة نادي العروبة اعتذار اللاعب الإيراني سردار ازمون مهاجم فريق شباب الأهلي، الذي تقدم به للنادي، عقب نهاية مباراة الديربي بين النصر والفرسان، والذي أكد من خلاله تقديره واحترامه لكل أندية دوري المحترفين، ونادي العروبة على وجه الخصوص، وأشار اللاعب إلى أنه لم يقصد التقليل من نادي العروبة، من خلال تصريحاته السابقة، والتي فهمت بشكل خاطئ.

وأكدت إدارة العروبة في بيان أنها تلقت الاعتذار بصدر رحب، وتقدر مبادرة اللاعب بتصحيح الموقف، وتقديم اعتذاره، وانطلاقاً من المبادئ والقيم الرياضية، وتغليب روح التسامح، مع التأكيد على الالتزام بالاحترام المتبادل، حفاظاً على سمعة الرياضة، وروح التنافس الشريف بين الجميع.

وجددت شكرها لجماهير النادي،على وعيهم وحسن تعاملهم مع الموقف، مؤكدة أنها ستظل حريصة على حماية مصالح النادي وحقوقه.