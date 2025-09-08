التعادل السلبي يخيم على مواجهة غينيا والجزائر بتصفيات المونديال



خيم التعادل السلبي على مواجهة غينيا والجزائر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، فيما رفع منتخب غينيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع. ولم ينجح المنتخب الجزائري في استغلال الفرص السانحة له طوال المباراة وعلى المنوال نفسه سار المنتخب الغيني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وسيكون المنتخب الجزائري بحاجة للفوز في آخر لقاءين له بالتصفيات في شهر أكتوبر المقبل، من أجل ضمان التأهل المباشر للمونديال.



وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز المنتخب الأوغندي على نظيره الصومالي 2/صفر. وتقدم المنتخب الأوغندي في الدقيقة السادسة عن طريق ألان أوكيلوا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف جود سيموجابي الهدف الثاني في الدقيقة 39. ورفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر، فيما تجمد رصيد الصومال عند نقطة في المركز السادس والأخير. ويحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوغندا، فيما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد تسع نقاط.