5 دراهم لكل هدف.. عيسى خلفان ينتظر مكافأة والدته للمرة الثانية



أكد عيسى خلفان مهاجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أنه فوجئ بالمكافأة التي منحته إياها والدته في أرض الملعب، عقب مباراة «الأبيض» مع منتخب غوام في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وانتهت بنتيجة 13-0، سجل خلالها هدفاً، مشيراً إلى أنه يأمل أن يحالفه التوفيق للتسجيل في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة بالتصفيات أمام إيران من أجل التأهل. ويلتقي منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإيراني، في التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة التاسعة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي ستقام في السعودية يناير المقبل.



ويتصدر منتخبنا الأولمبي المجموعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع إيران، لكن يتفوق منتخبنا بفارق الأهداف، بعدما سجل 15 هدفاً في مباراتين، فيما سجلت إيران 10 أهداف، ويأتي في المركزين الثالث والرابع، هونغ كونغ وغوام من دون رصيد من النقاط.



وقال عيسى خلفان في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «أنتظر الحصول على مكافأة من الوالدة للمرة الثانية، حيث تفاجأت بعد مباراة غوام الأولى، بأنها تعطيني 5 دراهم، بعد تسجيلي هدفاً في الشوط الثاني، حاولت التسجيل في المباراة الثانية أمام هونغ كونغ، لكن لم يحالفني التوفيق». وأشار إلى أنه يسعى للتسجيل في مرمى إيران في المباراة المهمة والحاسمة لتحديد المتأهل في صدارة المجموعة، وأضاف ضاحكاً: «أريد تسجيل هاتريك، والحصول على 15 درهماً».



وتابع: «والدتي حرصت على تهنئتي على فوز المنتخب الأولمبي، وطلبت مني إيصال رسالة تهنئة إلى زملائي اللاعبين». وأكد عيسى خلفان أن لاعبي المنتخب الأولمبي يدركون أهمية مواجهة إيران، وأنه لا بديل عن الفوز، من أجل التأهل في صدارة المجموعة



وقال: «مباراة إيران صعبة بكل تأكيد، لكننا على أتم الجاهزية، من أجل تقديم عرض قوي يؤهلنا للفوز، بالطبع هدفنا التأهل لكأس آسيا من المركز الأول، ورغم أن لدينا فرصتي الفوز أو التعادل، إلا أننا لا نفكر إلا في حصد نقاط المباراة الثلاث». ونوه خلفان بأن جمهور الأبيض لا يحتاج إلى دعوة، وأنه يثق بدعمهم ووجودهم في المدرجات، لمؤازرة اللاعبين في هذه المهمة الحاسمة.