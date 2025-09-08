«الأبيض الأولمبي» يتحدى إيران في موقعة الحسم



يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد آل نهيان بأبوظبي مواجهة حاسمة ومصيرية ضد نظيره منتخب إيران في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في المملكة العربية السعودية يناير المقبل. وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة التي يتصدرها منتخبنا الأولمبي برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن إيران، ويحتل منتخبا هونغ كونغ وغوام المركزين الثالث والرابع بالمجموعة من دون رصيد من النقاط.، ويسبق مباراة منتخبنا الأولمبي مع إيران، مواجهة تحصيل حاصل بين منتخبي هونغ كونغ وغوام في السادسة والنصف مساء.



وكان المنتخب الأولمبي حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الأولى على حساب غوام 13-0، في أكبر انتصار للأبيض الأولمبي في تاريخه، وفاز في الجولة الثانية من مشوار التصفيات على هونغ كونغ 2-0.

ويدخل «الأبيض» الأولمبي المواجهة بفرصتين من أجل حسم صدارة المجموعة والتأهل إلى النهائيات، إذ إن الفوز أو التعادل يضمن له صدارة المجموعة، لذا يسعى الأولمبي إلى الخسارة وتفادي الدخول في حسابات معقدة بانتظار نتائج المجموعات الأخرى.



ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى المنتخب السعودي «المستضيف» للبطولة. ويدرك الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي صعوبة المهمة كونها في مواجهة منافس قوي ومنظم ويمتلك عناصر قوية في كل الخطوط، بعدما نجحت إيران في تحقيق انتصارين على هونغ كونغ 4-0 وعلى غوام 6-0.



ويختتم المنتخب الأولمبي تدريباته، مساء اليوم، الإثنين، على ملعب فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي، ويضع الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية الأخيرة الملامح النهائية للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء على ضوء دراسته لمنتخب إيران في مواجهتيه أمام هونغ كونغ. ويعول الأوروغوياني مارسيلو برولي مدرب الأبيض الأولمبي على جاهزية اللاعبين والروح القتالية والجدية التي ظهروا عليها منذ بداية مشوار التصفيات، وينتظر مؤازرة جماهيرية للاعبين في المدرجات، بعدما كان الحضور الجماهيري لدعم المنتخب أقل من المتوقع.



وشدد مارسيلو برولي على صعوبة اللقاء كونها مباراة حاسمة في سباق التأهل، مؤكداً أنه شاهد مباريات منتخب إيران الماضية ودرس الخصم جيداً. وقال: «أكدت للاعبين ضرورة الاستمرار بنفس المسار والعمل كمجموعة من أجل عبور تلك المحطة الصعبة، وأن نلعب بنفس التركيز والجدية، ولا سيما أنه ينتظرنا منافس قوي لديه إمكانيات كبيرة، ومنتخب الإمارات الأولمبي في المقابل يمتلك منتخباً قوياً ولاعبين على أعلى مستوى، وأثق بأن اللاعبين لن يبخلوا بالجهد والعرق من أجل تحقيق هدفنا».



وعن امتلاك الأبيض الأولمبي أفضلية اللعب على الفوز أو التعادل، أضاف: هدفنا التأهل إلى كأس آسيا بدون أن ندخل أنفسنا في حسابات معقدة، لذلك ندخل مباراة إيران بطموح الفوز وحصد النقاط الثلاث لتأمين صدارة المجموعة.