توتنهام هوتسبير.. النادي ليس للبيع



أكد نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن المساهم الأكبر فيه تلقى ورفض عرضين مبدئيين للاهتمام بالاستحواذ المحتمل، وأصر على أن النادي اللندني ليس للبيع. وزادت التكهنات بشأن احتمال تغيير الملكية منذ استقالة الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الخميس الماضي، بعد قرابة 25 عاماً في منصبه. وقال النادي في بيان له: يؤكد مجلس إدارة النادي، أن توتنهام هوتسبير ليس للبيع، وليس لديه أي نية لقبول أي عرض من هذا القبيل للاستحواذ على حصتها في النادي.



وفي أبريل الماضي، أعلن توتنهام تعيين فيناي فينكاتشام رئيساً تنفيذياً جديداً له، بينما تولى بيتر تشارينجتون منصب الرئيس غير التنفيذي، الذي تم استحداثه مؤخراً، بعد رحيل ليفي. وأعلن توتنهام رحيل ليفي قائلاً: إنه لن تطرأ أي تغييرات على ملكية النادي، أو هيكل المساهمين.